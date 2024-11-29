Россияне нанесли ракетный удар по Бериславскому району: ранена женщина

Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня, 29 ноября, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Бериславскому району Херсонщины. Пострадала женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющейся информации, в результате атаки РФ пострадал один человек.

"59-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины. Погиб один человек, еще 9 ранены.