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По состоянию на 26 ноября информация о наступлении вражеских войск на Казачью Лопань в Харьковской области не соответствует действительности

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует RegioNews.

"По состоянию на данный момент информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую ширят их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют пограничные", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на Запорожье. Оккупанты терроризируют областной центр, обстреливая авиацией.