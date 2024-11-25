В Харьковской области открыли еще один общественный центр "Ментал Хаб"
Пространство для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и местным жителям "Ментал Хаб" открыли благотворители в Лозовской громаде Харьковщины. Такой же центр появился и в Барвенковской громаде
Об этом сообщает благотворительная организация "Свет Надежды", передает RegioNews.
Центры "Ментал хаб" будут предоставлять широкий спектр услуг, направленных на восстановление и социальную адаптацию, в частности:
• кейс-менеджмент от социальных работников для решения индивидуальных потребностей;
• индивидуальные и групповые консультации психолога;
• тренинги по личностному росту с участием тренеров;
работа с детьми.
Центры создали в рамках проекта "Межсекторальное реагирование на чрезвычайные ситуации в сфере защиты, здравоохранения и противодействия гендерному насилию для пострадавших от конфликта в Херсонской и Харьковской областях".
Соответствующий проект реализует благотворительная организация "Свет Надежды" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и гуманитарной организации Intersos.
Напомним, общественный центр поддержки "Ментал Хаб" также открыли в Барвенково Изюмского района. Благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между БО "Свет Надежды" и Барвенковским горсоветом новый центр расположился на базе местного дома культуры.