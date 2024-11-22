фото: РВА

Об этом сообщает Изюмский РВА, информирует RegioNews.

Этот хаб создан в рамках проекта "Межсекторальное реагирование на чрезвычайные ситуации в сфере защиты, здравоохранения и противодействия гендерно обусловленному насилию для пострадавших от конфликта в Херсонской и Харьковской областях". Проект реализуется благотворительной организацией "Свет Надежды" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и организации Intersos.

На открытии присутствовали руководитель направления общественного здоровья БО "Свет Надежды" Иванна Данилишина, куратор проекта Наталья Мацак, представители организации, секретарь Барвенковского горсовета Владимир Резников, заместитель председателя горсовета Наталья Коптева и начальница управления образования, культуры, молодежи и спорта Наталья Лисы.

Отмечается, что БО "Свет Надежды" работает на территории Изюмской громады с 2023 года. Ее специалисты мобильных бригад выполняют важную миссию – поддерживают ментальное здоровье населения, в частности, наиболее уязвимых категорий.

Благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между БО "Свет Надежды" и Барвенковским горсоветом новый центр расположился на базе местного дома культуры. "Ментал Хаб" станет важным центром помощи для жителей громады.

"Мы создали и открываем центр, который будет предоставлять широкий спектр услуг, направленных на восстановление и социальную адаптацию, – отметила Иванна Данилишина. – Здесь есть все для плодотворной и эффективной работы: светлое, просторное помещение, соответствующее оснащение, а главное – команда профессиональных специалистов."

Напомним, ранее Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine. Для жителей организовали выдачу продуктовых наборов.