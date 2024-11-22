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22 ноября 2024, 17:10

Служба розыска Красного Креста продолжает помогать в Харьковской области

22 ноября 2024, 17:10
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фото: Украинский Красный Крест
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Служба розыска Украинского Красного Креста проработала более 8000 обращений от жителей Харьковщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Украинский Красный Крест.

С начала полномасштабной войны в Украине значительно возросло количество запросов на поиск пропавших без вести и пленных. В Харьковской области также многие потеряли связь с близкими.

Команда Службы розыска Харьковской областной организации Украинского Красного Креста активно работает с семьями, поддерживая их и предоставляя информацию для установления местонахождение или судьбы их родных.

За время своей работы служба оформила 1080 заявлений на розыск, а также предоставила гуманитарную помощь 340 семьям, чьи близкие пропали без вести, находятся в плену или погибли.

Жители Харьковской области могут обращаться по вопросам восстановления родственных связей по телефонам: +38 099 206 5493, +38 066 391 5825.

Для жителей других регионов Украины доступна горячая линия Службы розыска Украинского Красного Креста: 800 332 656, а также электронная почта: rfl@redcross.org.ua.

Напомним, ранее Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine. Для жителей организовали выдачу продуктовых наборов.

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