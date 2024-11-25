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25 ноября 2024, 17:11

Двум громадам Харьковщины международные партнеры помогут с восстановлением инфраструктуры

25 ноября 2024, 17:11
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фото: Facebook
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В Харьковской области внедряют инициативу "Восстановление и поддержка громад", которую будет реализовать Международная организация по миграции (МОМ)

Об этом сообщает в Минреинтеграции, передает RegioNews.

Партнеры будут помогать жителям Валковской и Берестинской громад. Там отремонтируют школы, детские сады, социальные и культурные учреждения.

При этом МОМ будет поддерживать жителей этих громад в сфере психического здоровья. Проект предусматривает и предоставление грантов в поддержку местных организаций и будет проводить тренинги для дальнейшего привлечения инвестиций.

Напомним, ранее Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine. Для жителей организовали выдачу продуктовых наборов.

Харьковская область помощь ремонт МОМ Международная организация по миграции Минреинтеграции
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