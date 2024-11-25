Двум громадам Харьковщины международные партнеры помогут с восстановлением инфраструктуры
В Харьковской области внедряют инициативу "Восстановление и поддержка громад", которую будет реализовать Международная организация по миграции (МОМ)
Об этом сообщает в Минреинтеграции, передает RegioNews.
Партнеры будут помогать жителям Валковской и Берестинской громад. Там отремонтируют школы, детские сады, социальные и культурные учреждения.
При этом МОМ будет поддерживать жителей этих громад в сфере психического здоровья. Проект предусматривает и предоставление грантов в поддержку местных организаций и будет проводить тренинги для дальнейшего привлечения инвестиций.
Напомним, ранее Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine. Для жителей организовали выдачу продуктовых наборов.