В ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова
Вранці російські військові здійснили ракетний удар по середмістю Харкова. Зафіксовано влучання в землю
Про це передає RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
На місці ракетного удару по центральній частині Харкова продовжують працювати підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби.
Нагадаємо, росіяни здійснили ракетний обстріл центра Харкова 25 листопада, близько 8:30. Постраждали щонайменше 19 людей.
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