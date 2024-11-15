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Суд признал жительницу города Смела виновной в разбойном нападении на маленького ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В мае этого года женщина в маршрутном автобусе вырвала из рук 11-летней девочки мобильный телефон и пыталась скрыться.

Ребенок догнал женщину. Тогда фигурантка нанесла девочке несколько ударов кулаками по голове и телу и сбежала.

Суд назначил злоумышленнице 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Напомним, на Волыни отправили за решетку 19-летнюю девушку, уморившую голодом младенца.