Побила 11-летнего ребенка и отобрала телефон: на Черкащине осудили женщину
Суд признал жительницу города Смела виновной в разбойном нападении на маленького ребенка
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В мае этого года женщина в маршрутном автобусе вырвала из рук 11-летней девочки мобильный телефон и пыталась скрыться.
Ребенок догнал женщину. Тогда фигурантка нанесла девочке несколько ударов кулаками по голове и телу и сбежала.
Суд назначил злоумышленнице 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.
Напомним, на Волыни отправили за решетку 19-летнюю девушку, уморившую голодом младенца.
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