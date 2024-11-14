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В городе Дунаевцы Каменец-Подольского молодой человек избил пенсионера, сделавшего ему замечание за громкое прослушивание русской музыки. Злоумышленник получил два года тюрьмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

Инцидент произошел возле магазина в центре Дунаевцев в сентябре 2023 года. Известно, что пьяный 26-летний мужчина громко слушал российский шансон в автомобиле своего товарища. Пенсионер проходил мимо и сделал молодчику замечания. Мужчина настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ фигурант агрессивно отреагировал. Избитого 64-летнего местного жителя госпитализировали в больницу.

"Недавно суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал 26-летнего дунаевчанина виновным в хулиганстве и причинении средней тяжести телесных повреждений и приговорил его к 2 годам заключения", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Острога 50-летний Юрий Ягодка публично извинился за избиение женщины, которая сделала ему замечание за прослушивание российской музыки в публичных местах.