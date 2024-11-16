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16 ноября 2024, 17:38

Литовская армия будет перенимать военный опыт Харьковской области

16 ноября 2024, 17:38
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фото: Харьковская ОВА
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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и эксперты Вооруженных сил Литовской Республики обсудили вопросы обороны населенных пунктов, содержание рубежей и эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что участники заседания подробно обсудили ход обороны Харькова и районных центров области в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С 24 февраля 2022 года ОВА в усиленном режиме сотрудничала с украинскими защитниками и Министерством обороны Украины для эффективного строительства как рубежей, так и фортификационных сооружений. Также к защите региона присоединились представители бизнеса и местные жители.

Война показала, что гражданская инфраструктура, в том числе жилые многоэтажки, должны быть оснащены подземным паркингом, а школы надежными укрытиями.

"До 24 февраля 2022 года только в Харькове проживало около 2 миллионов человек. Наладить процесс эвакуации удалось благодаря сотрудничеству с АО "Укрзализныця", которые предоставили бесплатные вагоны. Благодаря этому удалось переместить в западные регионы Украины сотни тысяч горожан, студентов и жителей области", — говорится в сообщении ОВА.

Литовские военные отметили, что Силы обороны Украины активно интегрируют современные технологии в реальных боевых действиях, что позволяет предусмотреть действия противника и предотвратить их.

"Это побуждает к новым подходам в области строительства фортификаций и линий обороны. Благодарны за обмен опытом", - отметил эксперт ВС Литовской Республики Эдгарас Церскус.

Напомним, на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов.

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