Силы ПВО уничтожили более 20 российских "шахедов", которые ночью атаковали Украину

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 ноября российская армия атаковала Украину почти шестью десятками ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 21 вражеский дрон, еще 38 локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал наше государство 59 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Дроны запустили из района Курска РФ.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го БПЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локационно потеряно", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 ноября в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили 11 российских беспилотников типа "Shahed".