Пограничники показали, как "Фурия" ночью охотится на россиян под Волчанском

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Ночью защитники Харьковской области эффективно работают по вражеским целям.

"Пилоты подразделения "Фурия" с использованием сбросов и FPV-дронов нанесли огневое поражение по местам сосредоточения захватчиков - блиндажам, окопным линиям, а также складам со строительными материалами, предназначенными для возведения фортификаций. Все цели поражены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР показали, как пилоты FPV-дронов охотятся на фронте за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.