В Харьковской области Силы обороны уничтожили пушку, автомобиль и блиндажи россиян

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На днях защитники Харьковщины нанесли серию поражений по вражеским целям. На поле боя эффективно себя показали разведывательно-ударные группы БпЛА "Гарта"

"Под огонь "воздушных снайперов" подразделения "Falcon" попали места сосредоточения личного состава противника. Также во время "охоты" удалось уничтожить пушку, антенну связи и транспортное средство оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится на россиян под Волчанском Харьковской области.