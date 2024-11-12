Россияне вывозят через Мариупольский порт украинский уголь
Во временно захваченном Мариуполе россияне через морпорт вывозят уголь, продолжая хищение украинских недр
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, передает RegioNews.
"Мариупольский порт. Новый балкер стал под загрузку углем. …Уголь завезен в порт снова поездом. …Завезен из Луганской области через Ростовскую область. Железная дорога (к сожалению) работает полноценно. Хищение украинских недр продолжается", – написал Андрющенко.
По его словам, "если так посмотреть на "освобождение" и мародерство, то несомненно одна из главных целей россиян – доступ к украинским ресурсам, алчность как часть идеологии рашизма".
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты придумали новый способ опрокидывания резервов через Мариуполь.
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