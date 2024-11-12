Россияне вывозят через Мариупольский порт украинский уголь

фото: Петр Андрющенко

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Мариупольский порт. Новый балкер стал под загрузку углем. …Уголь завезен в порт снова поездом. …Завезен из Луганской области через Ростовскую область. Железная дорога (к сожалению) работает полноценно. Хищение украинских недр продолжается", – написал Андрющенко.

По его словам, "если так посмотреть на "освобождение" и мародерство, то несомненно одна из главных целей россиян – доступ к украинским ресурсам, алчность как часть идеологии рашизма".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты придумали новый способ опрокидывания резервов через Мариуполь.