В Киевской области молодчик ударил ножом своего знакомого

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Инцидент произошел ночью, 3 ноября, в Фастове. Злоумышленника задержали, 26-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Следователи установили, что около 22:00 при употреблении алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе спора фигурант нанес один удар ножом в грудную клетку жертвы. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

"Правоохранители задержали 27-летнего нападавшего и поместили его в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Каменце-Подольском на Хмельнитчине мужчина набросился с ножом на 16-летнюю девушку.