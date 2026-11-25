Фото: Офис Генерального прокурора

В ноябре 2026 года из Польши и Чехии в Украину экстрадировали двух мужчин, подозреваемых и обвиняемых в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. По данным следствия, в рамках двух отдельных схем они пытались переправить за границу 11 мужчин

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

18 ноября из Польши вернули 28-летнего жителя Одесщины, который более трех лет находился в международном розыске. По данным следствия, в 2023 году он вместе с сообщником организовал незаконную переправку военнообязанных за границу. Один из них искал желающих уехать и координировал их действия, другой обеспечивал перевозку в места незаконного пересечения границы. Стоимость услуг составляла от 40 до 100 тысяч гривен с человека.

В марте 2023 года пограничники пресекли три попытки переправки семи мужчин вне пунктов пропуска. Сообщника задержали и осудили - он уже отбыл наказание. Находившемуся за границей жителю Одесщины заочно сообщили о подозрении и объявили его в международный розыск.

В августе 2026 года мужчину задержали в Польше. После завершения экстрадиционной процедуры его передали Украине.

16 ноября из Чехии экстрадировали 55-летнего мужчину, обвиняемого в организации незаконной переправки через границу четырех человек. Он находился в международном розыске более полугода.

По данным следствия, в начале 2025 года мужчина, находясь за пределами Украины, через социальные сети искал желающих незаконно уехать за границу и координировал их действия в мессенджерах. За свои услуги он планировал получить от 5 до 7 тысяч долларов с каждого после выезда из Украины.

26 февраля 2025 пограничники задержали всех четырех мужчин вблизи государственной границы на Береговщине. Организатору заочно сообщили о подозрении, а затем объявили его в международный розыск. После задержания мужчины в Чехии украинская сторона инициировала экстрадицию. В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Экстрадицию обоих мужчин обеспечили благодаря сотрудничеству органов и компетентных органов Польши и Чехии при координации Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, из Германии экстрадировали в Украину подозреваемого в масштабном наркобизнесе в Днепре, которого в 2019 году обвинили в участии в преступной организации из 11 человек, занимавшихся производством и сбытом психотропного "метамфетамина".