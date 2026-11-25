Фото: полиция Днепропетровской области

В Никополе депутат городского совета на Audi сбил насмерть женщину и уехал с места ДТП. По результатам исследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, авария произошла 23 ноября около 18.10 на одной из улиц Никополя.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. После этого мужчина покинул место ДТП.

Пешеходка от полученных травм скончалась на месте.

Полицейские установили личность водителя и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По результатам обследования, в организме мужчины обнаружили 0,41 промилле алкоголя.

Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшей.

Напомним, утром 20 ноября на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами . В результате аварии травмировались два человека.