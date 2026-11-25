Фото: Киностудия Довженко

В результате ночной российской атаки повреждено общежитие киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи

Об этом сообщила пресс-служба киностудии, передает RegioNews.

По предварительной информации, беспилотник типа "Шахед" упал вблизи здания гостиницы-общежития. К счастью, среди жителей пострадавших нет.

В общежитии проживают ветераны, бывшие работники киностудии и культурные деятели.

Сейчас идет документирование повреждений. Киностудия своими силами пытается помочь жителям.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Среди запущенных беспилотников 66 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских БпЛА на 18 локациях.