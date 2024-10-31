В результате удара по многоэтажке в Харькове погиб 12-летний мальчик, десятки людей пострадали

фото: Олег Синегубов/Telegram

В результате российского авиаудара по жилому многоэтажному дому в Салтовском районе Харькова погиб один человек, это 12-летний мальчик. Более 30 человек пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Руководитель ОВА отметил, что погибшему мальчику исполнилось 12 лет в сентябре. Также известно, что дед завалами находится еще один ребенок – 15-летний мальчик. Согласно данным на утро, 34 человека получили ранения.

Продолжаются спасательные работы. Однако поиски усложняются из-за сильного повреждения конструкции дома. Есть угроза обрушения здания.

Напомним, в результате вражеских ударов по Купянщине 30 октября погиб один человек, еще шесть – пострадали.