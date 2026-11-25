Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир по улице Центральной. У мужчины с женщиной произошел конфликт. Во время свраки он нанес ей многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. После этого он оставил ее в комнате и удалился. Женщина от полученных травм скончалась.

"Полицейские установили обстоятельства происшествия и собрали необходимые вещественные доказательства. Следственные отделения полиции №2 Никопольского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.