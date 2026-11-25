Фото: полиция Ровенской области

В Ровенском районе будут судить 22-летнего водителя Toyota Land Cruiser, который вызвал ДТП с потерпевшей. В результате аварии 19-летняя пассажирка получила перелом ключицы, травму живота и ссадины

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Автопроисшествие случилось 18 июля около 14:45 на дороге между селами Тихое и Мирное Малолюбашинской территориальной громады.

По данным следствия, 22-летний житель села Большое Вербче управлял внедорожником в состоянии утомления. Он не выбрал безопасную скорость движения и отвлекся, из-за чего не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет.

В результате аварии 19-летняя пассажирка получила перелом ключицы, травму живота и ссадины. Водитель полностью возместил ей расходы по лечению.

Кормчугу сообщили о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершили, а обвинительный акт направили в суд.

Среди смягчающих обстоятельств следствие учло искреннее раскаяние водителя, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и оказание помощи потерпевшей непосредственно после ДТП. Отягчающих обстоятельств не установили.

Напомним, что в Никополе депутат городского совета на Audi сбил насмерть женщину и уехал с места ДТП. По результатам исследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении.