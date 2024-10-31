В Харькове завершили разбор завалов в разрушенном подъезде многоэтажки

фото: ГСЧС Украины

В Харькове чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, в которую вечером 30 октября попала авиабомбой российская оккупационная армия

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"В результате вражеского удара 3 человека погибли, из них 2 детей, еще 36 человек пострадали", — говорится в сообщении.

Ликвидировать последствия вражеской атаки помогали спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Психологи оказали помощь 32 пострадавшим людям.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара по многоэтажному дому в Салтовском районе Харькова погиб 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно о погибшем мужчине в возрасте примерно 25-30 лет.

Позже спасатели извлекли из-под завалов разрушенной части девятиэтажки тело 15-летнего парня.