Несколько показательных цифр

Несколько показательных цифр

Фото из открытых источников

Рекордное снижение цен на бензин в ноябре зафиксировано в сетях VostokGaz (Днепр) – 12 грн/л, Green Wave (Тернополь) – 11,10 грн/л, Укрнефть и UPG – по 9 грн/л.

Дизпальное: сеть EURO 5 – падение на 13,10 грн/л, VST – 8,90 грн/л, KLO – 8,70 грн/л.

По бензину уже есть неединичные ценники ниже 80 грн/л. По дизелю минимум 90,90 грн/л. Цен выше 100 грн/л почти не осталось, а еще есть доживают последние дни, если не часы.

В среднем с начала понижения в начале ноября бензин уже подешевел на 7,81 грн/л (82,26), ГП – 7,05 грн/л (97,55).

Есть первые признаки охлаждения цен и на автогаз, но до динамики бензина и дизеля пока далеко.

Ожидаем, что цены на бензин будут постепенно перемещаться ниже 80 грн/л, а по дизтопливо будут массово нырять ниже 90 грн/л.

Мировые цены продолжают сползать, на днях пробили отметку в 90 долл./барр, хотя динамика заметно замедлилась. Нужна полная разблокировка Ормузского пролива.

PS На "Сокаре" все еще есть фирменная марка по 106 грн/л, не медлите!!!