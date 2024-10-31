Россияне убили 5 и ранили 3 жителей Донецкой области

фото: Нацполиция

Вчера оккупационные российские войска нанесли более 3000 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пятеро гражданских погибли, еще трое получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Оккупанты атаковали 15 населенных пунктов:

города Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск, Торецк;

поселки Заречное, Шевченко, Щербиновка;

села Берестки, Дальнее, Раздольное, Сергеевка, Солнцевка, Улаклы и Успеновка.

Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них 15 жилых домов.

"По Дружковке россияне ударили тремя дронами - убили гражданского, повредили ферму. Заречное враг накрыл из артиллерии - погибли супруги 86 и 87 лет, повреждены 6 частных домов", - говорится в сообщении.

Также в течение 30 октября:

В Берестках в результате артобстрела – один погибший, два поврежденных дома.

На Успеновку Россия сбросила управляемую авиабомбу – убит мирный житель, поврежден частный дом.

Один человек ранен в Курахово, один – в Щербиновке и один – в Дальнем.

Константиновку оккупанты обстреляли дроном и артиллерией – разрушения получили два частных дома, хозяйственное помещение, газопровод, уничтожен гражданский автомобиль.

В Раздольном в результате двойного удара бомбами "УМПБ Д-30СН" поврежден частный дом и магазин.

На Улаклы войска РФ направили четыре бомбы "ФАБ-100" с модулем УМПК – повредили два магазина, учебное заведение, два гражданских автомобиля и электросети.

Кроме того, сегодня после полуночи россияне атаковали Славянск и Донецкое. Повреждены два предприятия и медицинское учреждение.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ранее войска РФ убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли гражданское авто. Правоохранители начали расследование.