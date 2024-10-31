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31 октября 2024, 14:30

Россияне убили 5 и ранили 3 жителей Донецкой области

31 октября 2024, 14:30
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фото: Нацполиция
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Вчера оккупационные российские войска нанесли более 3000 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пятеро гражданских погибли, еще трое получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Оккупанты атаковали 15 населенных пунктов:

  • города Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск, Торецк;
  • поселки Заречное, Шевченко, Щербиновка;
  • села Берестки, Дальнее, Раздольное, Сергеевка, Солнцевка, Улаклы и Успеновка.

Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них 15 жилых домов.

"По Дружковке россияне ударили тремя дронами - убили гражданского, повредили ферму. Заречное враг накрыл из артиллерии - погибли супруги 86 и 87 лет, повреждены 6 частных домов", - говорится в сообщении.

Также в течение 30 октября:

  • В Берестках в результате артобстрела – один погибший, два поврежденных дома.
  • На Успеновку Россия сбросила управляемую авиабомбу – убит мирный житель, поврежден частный дом.
  • Один человек ранен в Курахово, один – в Щербиновке и один – в Дальнем.
  • Константиновку оккупанты обстреляли дроном и артиллерией – разрушения получили два частных дома, хозяйственное помещение, газопровод, уничтожен гражданский автомобиль.
  • В Раздольном в результате двойного удара бомбами "УМПБ Д-30СН" поврежден частный дом и магазин.
  • На Улаклы войска РФ направили четыре бомбы "ФАБ-100" с модулем УМПК – повредили два магазина, учебное заведение, два гражданских автомобиля и электросети.

Кроме того, сегодня после полуночи россияне атаковали Славянск и Донецкое. Повреждены два предприятия и медицинское учреждение.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ранее войска РФ убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли гражданское авто. Правоохранители начали расследование.

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