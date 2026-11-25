Фото: Прокуратура Украины

Во Львовской области правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который, по данным следствия, заказал почти 100 граммов смолы каннабиса для дальнейшей продажи

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Наркотическое средство мужчина приобрел через Интернет с доставкой в почтомат. Сбывать его планировал через собственный Telegram-канал.

19 ноября он был задержан сразу после получения посылки.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотического средства в большом размере с целью сбыта.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных подельников.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.