Смола каннабиса через почтамат: на Львовщине задержали 21-летнего мужчину
Во Львовской области правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который, по данным следствия, заказал почти 100 граммов смолы каннабиса для дальнейшей продажи
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.
Наркотическое средство мужчина приобрел через Интернет с доставкой в почтомат. Сбывать его планировал через собственный Telegram-канал.
19 ноября он был задержан сразу после получения посылки.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотического средства в большом размере с целью сбыта.
Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных подельников.
Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.