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Сотрудники Службы безопасности и киберполиции разоблачили харьковчанина, работавшего на военно-космические силы РФ. Ему грозит до 12 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигурантом оказался 47-летний житель Харькова – гендиректор российской компании, настраивающий спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

"Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки. Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "роскосмос", — говорится в сообщении.

По материалам СБУ, злоумышленник распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Известно, что все необходимые документы подрядчик подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах. Установлено, что до начала войны фигурант долго проживал в РФ.

СБУ задержала злоумышленника по месту жительства в Харькове. Во время обысков у него изъяли российский паспорт, компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным. Также правоохранители обнаружили более 10 млн. гривен, вероятно, полученных за сотрудничество с оккупантами.

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали 72-летнего ученого-механика, работавшего на военно-промышленном комплексе РФ.