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В Офисе Генерального прокурора назначили новых заместителей Генерального прокурора Евгения Давыдова и Василия Гайворона. Они заняли должности с 25 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Назначение прошло по рекомендациям Совета прокуроров Украины. Соответствующие приказы подписал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский.

Сегодня, 25 ноября, Ковальский представил назначенных заместителей во время рабочего совещания с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Евгений Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До назначения он возглавлял специализированную прокуратуру в области обороны.

Василий Гайворон работает в органах прокуратуры с 2000 года. До назначения занимал должность первого заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

В то же время Андрея Лещенко и Виктора Логачева уволили с административных должностей заместителей Генерального прокурора. Они были назначены на другие должности в Офисе Генерального прокурора.

В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения надлежащей организации работы ОГП будет издан новый приказ исполняющему обязанности Генерального прокурора о распределении обязанностей между руководством учреждения.