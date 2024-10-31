В Харькове задержали российскую агентку, предлагавшую бойцам ВСУ услуги по клинингу, чтобы разведать их позиции

фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Харькове агентку военной разведки РФ (более известной как ГРУ), готовившую новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задачу врага выполняла 63-летняя местная безработная, находившаяся на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установили контрразведчики СБУ.

По указанию российского ГРУ женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, которые вовлечены в бои на Харьковском направлении. Для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры.

Также женщина предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности, убрать в помещениях временного проживания.

Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентку и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.

У задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским ГРУ.

Фигурантке сообщили о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали российского агента, который помогал россиянам бомбить Волчанск.