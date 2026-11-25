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Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №10225-д, который вводит новые правила работы рынка криптовалют

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

За документ проголосовал 271 народный депутат.

Закон предусматривает урегулирование обращения виртуальных активов, определяет требования к участникам рынка и устанавливает порядок налогообложения с криптовалютой.

В частности, будет облагаться налогом прибыль от продажи виртуальных активов с учетом затрат на их приобретение или создание.

По словам Железняка, закон должен принести государственному бюджету дополнительные 15 млрд грн доходов.

"Наконец-то мы сделали то, что 35 лет не было возможно. Ну и надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджет", – отметил нардеп.

Документ вступит в силу с июля 2027 года. До 2028 года будет действовать льготная ставка налогообложения – 5% плюс 5% всего объема, в дальнейшем предусмотрены ставки 18% плюс 5%.

Урегулирование крипторинка является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в сентябре 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №10225-д об урегулировании рынка виртуальных активов в первом чтении.

4 ноября 2026 года Налоговый комитет парламента рекомендовал документ к принятию во втором чтении и в целом.

В то же время, 5 ноября Национальный банк выступил против принятия законопроекта. Среди основных замечаний НБУ были риски неконтролируемого допуска иностранных токенов, регуляторные пробелы, возможные ошибки в требованиях участников рынка, а также угрозы монополизации и коррупции во время авторизации.