08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:07  09 ноября
Совет ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран
17:20  09 ноября
На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 20:36

Мажор из Харькова, который вызвал смертельное ДТП отказался сдавать кровь на анализ несмотря на решение суда

09 ноября 2021, 20:36
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Укринформу представителя потерпевших по делу Игоря Черняка.

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из - за его отказа", - отметил Черняк.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, который регулирует процедуру принудительного отбора образцов крови".

"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - считает представитель потерпевших.

В то же время как отметил спикер Харьковской областной прокуратуты Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия".

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоявшим автомобилем марки Skoda", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что водитель красного Chevrolet погиб на месте, а водителя и пассажиров автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное. На настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлено сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч", - добавили правоохранители.

суд ДТП Харьков анализы кровь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua