Мажор из Харькова, который вызвал смертельное ДТП отказался сдавать кровь на анализ несмотря на решение суда

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16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Укринформу представителя потерпевших по делу Игоря Черняка.

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из - за его отказа", - отметил Черняк.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, который регулирует процедуру принудительного отбора образцов крови".

"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - считает представитель потерпевших.

В то же время как отметил спикер Харьковской областной прокуратуты Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия".

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоявшим автомобилем марки Skoda", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что водитель красного Chevrolet погиб на месте, а водителя и пассажиров автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное. На настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлено сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч", - добавили правоохранители.