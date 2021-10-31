12:14  31 октября
Более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона
09:16  31 октября
На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 13:32 20

Полиция проверяет 22 сообщения о нарушениях во время выборов мэра Харькова

31 октября 2021, 13:32 20
Читайте також українською мовою
auc.org.ua
Читайте також
українською мовою

Только за первые четыре часа работы избирательных участков в Харькове к правоохранителям поступило 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В частности, 31 октября в 08:34 на спецлинию 102 поступило сообщение со службы 102 о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках гражданку, ранее проживавшую по его адресу, однако она выехала за границу.

Пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители предоставляют документы в мобильном приложении, однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать.

На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну.

Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По данным фактам идет проверка. Все подробности устанавливаются.

Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также обнаруживаются в открытых источниках.

Напомним, во время выборов мэра Харькова глава участковой избирательной комиссии хотел подписать пустой протокол. Подписание пустых бланков протоколов является уголовно наказуемым деянием. В частности, согласно ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, это наказываются лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

нарушения полиция выборы Харьков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua