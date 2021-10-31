Полиция проверяет 22 сообщения о нарушениях во время выборов мэра Харькова

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Только за первые четыре часа работы избирательных участков в Харькове к правоохранителям поступило 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В частности, 31 октября в 08:34 на спецлинию 102 поступило сообщение со службы 102 о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках гражданку, ранее проживавшую по его адресу, однако она выехала за границу.

Пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители предоставляют документы в мобильном приложении, однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать.

На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну.

Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По данным фактам идет проверка. Все подробности устанавливаются.

Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также обнаруживаются в открытых источниках.

Напомним, во время выборов мэра Харькова глава участковой избирательной комиссии хотел подписать пустой протокол. Подписание пустых бланков протоколов является уголовно наказуемым деянием. В частности, согласно ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, это наказываются лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.