Михаил Добкин: У харьковчан второй раз украли право выбирать мэра. Я иду в суд

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы

Об этом Михаил Добкин написал на своей странице в "Телеграм".

По его словам, "под покровом темноты, в 21:13, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов. У них там "всё чётко", как когда-то говаривал Геннадий Адольфович".

"С этим "одобрямс" я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

Также он призвал "всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне".

"Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием. Призываю украинские СМИ не дать затухнуть этой теме, теме фальсификаций на выборах городского головы Харькова", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Так, гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что выявила фальсифицированные протоколы подсчета голосов на 9 участках в Новобаварском районе Харькова в пользу Игоря Терехова.

Представители команды Михаила Добкина обвинили Харьковскую ТИК в соучастии в фальсификации выборов мэра Харькова. Тем не менее Харьковская ТИК объявила Терехова победителем выборов в первом туре.