Блок Светличной потребовал расследовать фальсификации результатов выборов в Харькове

Партия народного депутата Юлии Светличной "Блок Светличной "Разом!" требует от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных

Об этом идет речь в заявлении Блока Светличной, обнародованном на странице партии в "Фейсбуке".

"Блок Светличной "Разом!" требует от правоохранительных органов немедленной реакции на многочисленные факты фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы, выявленные наблюдателями ОПОРЫ", - говорится в заявлении.

В Блоке Светличной уверены, что "прозрачное расследование и наказание виновных должны защитить право харьковчан на честные результаты голосования".

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Так, гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что выявила фальсифицированные протоколы подсчета голосов на 9 участках в Новобаварском районе Харькова в пользу Игоря Терехова.

В команде Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков" сделали заявление, что результаты выборов харьковского городского головы пытаются фальсифицировать в интересах кандидата от власти, временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова и юристы "Наш Дом – Харьков" будут оспаривать результаты.