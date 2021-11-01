Константин Немичев призвал других кандидатов объединить усилия для борьбы с фальсификациями результатов выборов в Харькове

Команда кандидата на пост харьковского городского головы Константина Немичева будет отстаивать каждый голос своих избирателей и призывает других кандидатов в мэры Харькова предоставить доказательства фальсификаций результатов

Как заявил Константин Немичев на собственной странице в "Телеграм", его команде "удалось заглянуть в городскую ТИК и попробовать добиться справедливости". "Не без помех нас допустили на заседание, а когда мы зашли в зал, то комиссия объявила перерыв", - заявил он.

"Как оказалось председатель городской ТИК Матвиенко ничего не знает о фактах фальсификаций результатов на избирательных участках и отправила нас к главе ТИК Основянского района. А он в свою очередь сказал нам, что фото и видео независимых наблюдателей могут быть поддельными", - добавил Немичев.

"Повторюсь, команда Единого кандидата будет отстаивать и бороться за каждый голос наших избирателей. Поэтому обращаюсь ко всем наблюдателям от других кандидатов с просьбой предоставить протоколы, чтобы иметь доказательства фальсификаций выборов. Харьковчане заслуживают честных выборов. Мы это просто так не оставим! Продолжение следует", - заявил кандидат.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова. Больше других своих голосов потеряли Константин Немичев и Александр Скорик, отметили в "ОПОРЕ"

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.