В НСЖУ считают абсолютно недопустимым нападение на журналиста RegioNews охраной Терехова

В союзе журналистов видят, что атмосфера в Харькове с безопасностью журналистов очень тревожная

В союзе журналистов видят, что атмосфера в Харькове с безопасностью журналистов очень тревожная

Национальный союз журналистов Украины тревожит, что избирательный сезон, который объявлен в Харькове, вызывает обострение проблем со свободой слова и ситуации с безопасностью журналистов

Об этом, комментируя инцидент в Харькове, где охранники и. о. мэра Игоря Терехова напали на журналиста RegioNews, заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает RegioNews.

По его словам,"последний инцидент с корреспондентом RegioNews Ильей Колтуновым демонстрирует недопустимый подход чиновников и их команд в реагировании на вопросы журналистов или просьбы предоставить комментарии".

"Мы понимаем, что чиновники, находясь на мероприятиях, могут не иметь времени на общение с прессой, в то же время, даже если они не хотят контактировать с журналистами, то это необходимо делать корректно. Это должен быть или представитель пресс-службы, или, как в этом случае, представители городского совета, которые и должны обеспечивать или альтернативу для журналистов, или корректно объяснять невозможность предоставления комментариев", - отметил председатель НСЖУ.

Также Томиленко подчеркнул: "Когда охранники или группа поддержки чиновника начинает толкать журналиста, угрожать или травить, то это абсолютно недопустимо и возмутительно. Безотносительно к тому, какое СМИ представляет журналист – большое или маленькое, интегрировано оно в какие-то группы влияния или нет. Если журналист выполняет свою работу, то это означает, что необходимо уважать его права".

По данным НСЖУ, подчеркнул Томиленко, атмосфера в Украине с безопасностью журналистов очень тревожная... "На недопустимо высоком уровне находится физическая агрессия. За прошлый год мы насчитали 77 инцидентов физической агрессии к журналистам. В Харькове тоже были прецеденты: мы помним и искалеченного оператора Вадима Макарюка во время освещения событий на Барабашово и другие ситуации", - заявил он, добавив, что НСЖУ тревожит, что "чем ближе день голосования (на выборах мэра Харькова – ред.), тем чаще эти горячие эмоции будут толкать людей и представителей штабов с кулаками на журналистов".

Правоохранительная система, Национальная полиция должны усилить внимание к событиям, происходящим в Харькове, уверен председатель НСЖУ. "К сожалению, в Украине каждые 5 дней случается инцидент с избиением журналистов, применением грубой силы или с поджогами автомобилей или имущества", - добавил Томиленко, отметив, что при этом из 10% дел о нападениях на журналистов, которые доходят до суда, только 10% заканчиваются приговорами и наказаниями.

Он напомнил, что в этом году Верховная Рада усилила ответственность за препятствование журналистской деятельности и в то же время МВД и Нацполиция отрабатывают специальный режим реагирования на случаи препятствования журналистской деятельности "через горячую линию и контроль со стороны заместителя главы МВД Антона Геращенко и председателя Нацполіції Игорь Клименко".

"Это может быть импульсом для граждан, что стоит остановиться и не препятствовать журналистской деятельности", - подытожил Томиленко.

Напомним, охранники и. о. Харьковского городского головы Игоря Терехова напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова, когда тот пытался задать временному главе города вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса. Сам Терехов ушел от ответа, зато его охранники толкали журналиста, вырывали из его рук микрофон и угрожали. Редакция RegioNews готовит в связи с этим заявление в правоохранительные органы.