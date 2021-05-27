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27 мая 2021, 20:04 38

Возрождение "Металлиста" делают специально под выборы мэра Харькова, - футбольный журналист Артем Франков

27 мая 2021, 20:04 38
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Возрождение футбольного клуба "Металлист" – одна из технологий, при помощи которых и.о. мэра Харькова Игорь Терехов пытается победить на будущих выборах мэра Харькова

Об этом идет речь в статье "Комиксы, венки, косплей Кернеса: как в Харькове идет предвыборная кампания", опубликованной на сайте "Вести.UA".

Как отмечает автор статьи, инициатива возрождения клуба "исходит от бизнесмена Александра Ярославского, который сейчас активно появляется публично с Игорем Тереховым. В СМИ разгоняется информация, что "Металлист" спустя год ворвется в Премьер-лигу, а к 2025 году планирует сыграть в Лиге чемпионов. Болельщикам обещают миллионные инвестиции от Ярославского, как в лучшие времена, когда "Металлист" занимал второе место в чемпионате и играл в четвертьфинале Лиги Европы".

"Отметим, что у Ярославского, которого из Харькова в 2013 году изгнал Сергей Курченко, есть множество интересов в городе. Это и технопарк, и земля, и предприятия", - отмечает издание.

Известный футбольный журналист Артем Франков в комментарии изданию отметил, что "до смерти Кернеса Ярославскому вряд ли что-то мешало возродить "Металлист". Видимо, все дело исключительно в выборах".

"Много лет стояла фактическая тишина, а потом произошло резкое ускорение. Могу предположить, что Ярославский и его уже почти вернувшийся "Металлист" плотно завязаны на будущие выборы мэра и победу Терехова против Добкина. То есть задача поставить перед каждым болельщиком дилемму – или футбол, или не тот кандидат", – заявил Франков.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. И.о. мэра города Игорь Терехов, который возглавил Харьков после смерти Геннадия Кернеса, регулярно обещает харьковским болельщикам вместе с Ярославским возродить ФК "Металлист" на база ФК "Металл", который в этом сезоне вышел в Первую лигу.

10 мая Ярославский заявил, что для возрождения "Металлиста" город должен вложить в футбольную инфраструктуру 10-11 млн. долларов.

футбол Харьков Ярославский Александр Игорь Терехов

 
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