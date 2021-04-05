У страха глаза велики. Терехов поручил снести билборды с рекламой Добкина

Более двух десятков рекламных носителей в разных районах Харькова подлежат сносу

Более двух десятков рекламных носителей в разных районах Харькова подлежат сносу

Об этом идет речь в официальных письмах Харьковского горсовета к собственникам рекламных конструкций. Документы имеются в распоряжении редакции RegioNews.

Из них следует, что более двух десятков рекламных носителей в разных районах Харькова подлежат сносу. Об этом фирмы-собственники конструкций "Давид" и "Давид Плюс" известил письмами Департамент контроля исполнительного комитета Харьковского горсовета. Формальным предлогом для своего решения горсовет называет необходимость ремонта инженерных сетей и фасадов домов, расположенных в непосредственной близости к рекламоносителям.

Информируем, что проведению работ по ремонту/замене инженерных сетей мешают принадлежащие ООО "Рекламное агентство "Давид" специальные конструкции наружной рекламы", – говорится в одном из писем.

Собственникам рекламных носителей рекомендовано обратиться в городские службы для решения вопроса о переносе конструкций в другие районы Харькова.

Примечательно, что все подлежащие демонтажу билборды содержат рекламу Михаила Добкина.

Отметим, что решения горсовета касательно демонтажа конструкций могут быть оспорены в суде.

Михаил Добкин был Харьковским городским головой в 2006-2010 годах и заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова на внеочередных выборах, назначенных на 31 октября. Эксперты считают высокими шансы Михаила Добкина победить на выборах временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.

Проведенный 28 марта "Украинской социологической платформой" опрос харьковчан свидетельствует о том, что Михаил Добкин является лидером симпатий избирателей – в первом и втором турах он побеждает Терехова.

Как ранее писал RegioNews со ссылкой на источник в горсовете, временный мэр Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками , которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина. В частности, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.