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08 мая 2021, 11:54 24

Михаил Добкин обещает защитить традиции и вернуть харьковчанам День Победы

08 мая 2021, 11:54 24
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Политик заверил, что ровно через год вернет харьковчанам праздник
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Городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин записал видеоролик, посвященный Дню Победы. В нем он обещает защитить традиции и вернуть харьковчанам праздник

Политик разместил видеоролик у себя в Facebook.

"Я помню, как Харьков встречал 9 мая раньше. Это был настоящий праздник – праздник Победы, жизни, весны, - говорится в ролике. – А сейчас на площади пусто. Парад отменили, музыка смолкла. Дети по домам, о ветеранах забыли".

Политик отмечает, что 9 мая – это особый день, о котором ни в коем случае нельзя забывать.

"Мы не дадим отобрать его у нас. Защитим наши традиции. Ровно через год вернем харьковчанам праздник в День Победы", – подытожил политик.

Напомним, в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День Победы.

Согласно проведенному недавно соцопросу, 41% украинцев считают, что в стране должны отмечать обе даты: и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

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