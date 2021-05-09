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09 мая 2021, 14:51 51

Михаил Добкин: Хочу вернуть в Харьков парад нашего гарнизона на 9 мая

09 мая 2021, 14:51 51
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Михаил Добкин считает, что нельзя стереть память о людях, которые добывали Победу
Михаил Добкин считает, что нельзя стереть память о людях, которые добывали Победу
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Михаил Добкин хочет вернуть в Харьков традиционное масштабное празднование 9 мая с военным парадом местного гарнизона

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин журналистам возле Мемориала Славы, где происходили торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает "RegioNews".

"Я хочу вернуть те традиции, которые в свое время мы с Геннадием Адольфовичем ввели в Харькове, когда в первый раз провели масштабные мероприятия по празднованию 9 мая в городе. И со временем мы пришли к тому, что коль в Киеве военный парад отменили, то хотя бы силами харьковского гарнизона его надо восстанавливать. И у нас это получилось", - рассказал Добкин.

По его словам, нет "ничего плохого в том, что люди, которые сегодня служа в украинской армии, которые являются славными потомками ветеранов Великой Отечественной Войны, отдавая дань уважения своим предкам, пройдут строем по самой большой площади Европы, под украинскими знаменами. Вместе с тем, отдавая дань уважения и знамени Победы, которое обязательно должно быть на площади. Не нарушая закона, сделать все так, чтобы у людей исчезала горесть и обида, и чувство несправедливости за то, что кто-то далеко за пределами Харькова пытается учить нас как нам отмечать 9 мая".

По мнению Добкина, сегодня не прекращаются попытки переписать историю, "поменять местами победителей и проигравших в этой войне, присвоить чужие победы и заслуги. И что самое страшное стереть у людей память о своих предках, которые, не щадя живота своего добывали победу, а потом отстраивали разрушенное государство".

Напомним, накануне Михаил Добкин записал видеоролик, посвященный Дню Победы, в котором он обещает защитить традиции и вернуть харьковчанам праздник.

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