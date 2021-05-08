В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения

В этот день вступил в силу Акт военной капитуляции Германии, который был подписан 7 мая 1945 года

В этот день вступил в силу Акт военной капитуляции Германии, который был подписан 7 мая 1945 года

Фото: из открытых источников

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти всех жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает RegioNews. Эта памятная дата была установлена ​​указом президента от 24 марта 2015 года. Согласно указу, цель празднования - "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма". Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая. В ноябре 2004 года решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня как День памяти всех жертв Второй мировой войны. Таким образом, Украина отмечает 8 и 9 мая вместе со странами Европы. Напомним, почти половина украинцев считает, что из-за сговора Гитлера и Сталина была развязана Вторая мировая война. Также сообщалось, что в Украине 9 мая будут обеспечивать порядок 11 тысяч правоохранителей.

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