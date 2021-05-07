Добкин: Терехов даже рейтинг себе чужой нарисовал

Михаил Добкин прокомментировал результаты социологического исследования группы SOCIS

Михаил Добкин прокомментировал результаты социологического исследования группы SOCIS

Петр Порошенко и его "ЕС" полностью включились в выборы в Харькове на стороне временного мэра Игоря Терехова

Об этом на своем Телеграмм-канале написал городской голова Харькова 2006-2010 гг. Михаил Добкин, комментируя обнародованные сегодня результаты социологического исследования, проведенного группой SOCIS.

"Сегодня я, как и многие харьковчане увидел результаты телефонного обзвона горожан группой SOCIS, который они назвали социологическим исследованием", - заявил Добкин, добавив, что он "и раньше скептически относился к их предсказаниям, а сегодня окончательно потерял к ним интерес".

"Группа SOCIS последние лет десять обслуживает исключительно Петра Порошенко и его политсилы. По сути это партийная социологическая служба "Европейской Солидарности". Похоже Петр Алексеевич и его "ЕС" по полной включились в выборы в Харькове на стороне временного и.о. мэра", - добавил политик.

"Ну что за человек?! Пользуется в этой жизни всем чужим. Даже рейтинг себе чужой нарисовал, - возмутился Добкин.

Напомним, ранее Группа SOCIS обнародовала результаты социологического исследования, согласно которым рейтинг Игоря Терехова выше, чем у всех возможных конкурентов на выборах городского головы, назначенных на 31 октября 2021 года.