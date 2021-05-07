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07 мая 2021, 19:30 18

Добкин: Терехов даже рейтинг себе чужой нарисовал

07 мая 2021, 19:30 18
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Михаил Добкин прокомментировал результаты социологического исследования группы SOCIS
Михаил Добкин прокомментировал результаты социологического исследования группы SOCIS
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Петр Порошенко и его "ЕС" полностью включились в выборы в Харькове на стороне временного мэра Игоря Терехова

Об этом на своем Телеграмм-канале написал городской голова Харькова 2006-2010 гг. Михаил Добкин, комментируя обнародованные сегодня результаты социологического исследования, проведенного группой SOCIS.

"Сегодня я, как и многие харьковчане увидел результаты телефонного обзвона горожан группой SOCIS, который они назвали социологическим исследованием", - заявил Добкин, добавив, что он "и раньше скептически относился к их предсказаниям, а сегодня окончательно потерял к ним интерес".

"Группа SOCIS последние лет десять обслуживает исключительно Петра Порошенко и его политсилы. По сути это партийная социологическая служба "Европейской Солидарности". Похоже Петр Алексеевич и его "ЕС" по полной включились в выборы в Харькове на стороне временного и.о. мэра", - добавил политик.

"Ну что за человек?! Пользуется в этой жизни всем чужим. Даже рейтинг себе чужой нарисовал, - возмутился Добкин.

Напомним, ранее Группа SOCIS обнародовала результаты социологического исследования, согласно которым рейтинг Игоря Терехова выше, чем у всех возможных конкурентов на выборах городского головы, назначенных на 31 октября 2021 года.

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