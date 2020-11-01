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01 ноября 2020, 15:01 102

Нардеп Шенцев опроверг, что убитый в харьковском ресторане человек был его охранником

01 ноября 2020, 15:01 102
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Обстоятельства утренней трагедии устанавливает полиция
Фото: Нацполиция Украины
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Полиция проводит следственные действия на месте убийства мужчины в одном из ресторанов Харькова, которое случилось сегодня утром.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области и Facebook-страницу народного депутата от "Оппоблока" Дмитрия Шенцева.

Как сообщили в полиции, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого обнаружено 1 ноября около 5:50 утра. Рядом с погибшим нашли огнестрельное оружие.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

В свою очередь нардеп Дмитрий Шенцев возразил, что погибший работал у него охранником и утверждает, что не знает убитого.

Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал", - заявил Шенцев.

По поводу утренней новости, активно разгоняемой в СМИ и соцсетях Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте...

Posted by Дмитрий Шенцев on Sunday, November 1, 2020

Напомним, сегодня утром в одном из ресторанов Харькова мужчина, который будто-то работал охранником нардепа Дмитрия Шенцева, открыл огонь из пистолета. Гости заведения, чтобы его обуздать, начали разбивать бутылки прямо в стрелка, в результате чего тот скончался на месте.

убийство полиция Харьков нардеп ресторан
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