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01 листопада 2020, 15:01 96

Нардеп Шенцев заперечив, що убитий в харківському ресторані чоловік був його охоронцем

01 листопада 2020, 15:01 96
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Обставини ранкової трагедії встановлює поліція
Фото: Нацполіція України
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Поліція проводить слідчі дії на місці убивства чоловіка в одному з ресторанів Харкова, яке трапилося сьогодні вранці.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області та Facebook-сторінку народного депутата від "Оппоблоку" Дмитра Шенцева.

Як повідомили у поліції, тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого виявлено 1 листопада близько 5:50 ранку. Поряд з померлим знайшли вогнепальну зброю.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин.

Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

В свою чергу нардеп Дмитро Шенцев заперечив, що загиблий працював у нього охоронцем і стверджує, що не знає убитого.

Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але особа убитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював", - заявив Шенцев.

По поводу утренней новости, активно разгоняемой в СМИ и соцсетях Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте...

Posted by Дмитрий Шенцев on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, сьогодні вранці в одному з ресторанів Харкова чоловік, який ніби-то працював охоронцем нардепа Дмитра Шенцева, відкрив вогонь з пістолета. Гості закладу, аби його приборкати, почали розбивати пляшки просто об стрільця, внаслідок чого той помер на місці.

убивство поліція Харьків нардеп ресторан
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