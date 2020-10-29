Взрыв на Харьковщине: коммунальники завтра восстановят газоснабжение
Вследствие взрыва 10 населенных пунктов временно остались без газоснабжения
Вследствие взрыва 10 населенных пунктов временно остались без газоснабжения
Газ в села Дергачевского района Харьковской области, где накануне произошёл взрыв во время планового ремонта, подадут уже завтра
Об этом сообщает телеграмм-канал р1 Харьков, информирует RegioNews.
Напомним, что 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО "Харьковгаз" на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.
В "Киевводоканале" назвали предварительную причину аварии на коллектореВсе новости »
29 октября 2020, 15:41Взрыв на газораспределительной станции под Харьковом: жертв стало больше
29 октября 2020, 11:31Авария на киевском коллекторе: пострадавший коммунальщик умер в больнице
29 октября 2020, 10:11
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными