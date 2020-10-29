Взрыв на Харьковщине: коммунальники завтра восстановят газоснабжение

Вследствие взрыва 10 населенных пунктов временно остались без газоснабжения

Вследствие взрыва 10 населенных пунктов временно остались без газоснабжения

Фото: ГСЧС

Газ в села Дергачевского района Харьковской области, где накануне произошёл взрыв во время планового ремонта, подадут уже завтра

Об этом сообщает телеграмм-канал р1 Харьков, информирует RegioNews.

Напомним, что 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО "Харьковгаз" на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.



По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.