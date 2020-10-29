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29 октября 2020, 20:29 1

Взрыв на Харьковщине: коммунальники завтра восстановят газоснабжение

29 октября 2020, 20:29 1
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Вследствие взрыва 10 населенных пунктов временно остались без газоснабжения
Фото: ГСЧС
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Газ в села Дергачевского района Харьковской области, где накануне произошёл взрыв во время планового ремонта, подадут уже завтра

Об этом сообщает телеграмм-канал р1 Харьков, информирует RegioNews.

Напомним, что 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО "Харьковгаз" на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.

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