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29 октября 2020, 11:31 4

Взрыв на газораспределительной станции под Харьковом: жертв стало больше

29 октября 2020, 11:31 4
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Уже умерли три человека
Уже умерли три человека
ГСЧС
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Количество жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех человек. Один из пострадавших - 61-летний мужчина - скончался в больнице.

Об этом сообщило местное издание "Редпост", информирует RegioNews.

"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. В это время двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - указано в сообщении.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.

Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).

Напомним 28 октября под Харьковом произошел взрыв на газоперерабатывающей станции. Тогда же полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом.

газ Украина взрыв больницы Харьковская область
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