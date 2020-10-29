Вибух на Харківщині: комунальники завтра відновлять газопостачання

Внаслідок вибуху 10 населених пунктів тимчасово залишилися без газопостачання

Внаслідок вибуху 10 населених пунктів тимчасово залишилися без газопостачання

Фото: ДСНС

Газ у села Дергачівського району Харківської області, де напередодні стався вибух під час планового ремонту, подадуть вже завтра

Про це повідомляє телеграм-канал р1 Харків, інформує RegioNews.

Нагадаємо, що 28 жовтня під час виконання планових ремонтних робіт працівниками Дергачівського відділення АТ "Харківгаз" на газорозподільному пункті в селі Березівське Дергачівського району стався вибух, в результаті якого постраждали 10 осіб.



За попередніми даними, вибух стався в результаті порушення правил пожежної безпеки при поводженні з газовим обладнанням.