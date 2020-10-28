Из-за взрыва на Харьковщине десять населенных пунктов остались без газа

Областные и районные службы занимаются ликвидацией последствий аварии

Областные и районные службы занимаются ликвидацией последствий аварии

Фото: ГСЧС

В результате взрыва природного газа в Дергачевском районе Харьковской области десять населенных пунктов были отрезаны от газоснабжения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

По его словам, газоснабжение домов местных жителей планируют восстановить завтра, 29 октября.

Без газа остались 3500 человек. От газоснабжения будут временно отключены с. Дворичный Угол, с. Григорьевка, пгт Пересечное., г. Южное, пгт Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошевка, с. Гукивка, с. Терновая, с. Полевая", - рассказал Кучер.

Он добавил, что областные и районные службы занимаются ликвидацией последствий аварии. На месте взрыва работают подразделения ГСЧС и бригады центра медицины катастроф.

Девять пострадавших направлены в медучреждения. Двое - в больницу в Дергачах, семеро - в Харьковскую городскую больницу скорой помощи им. Мещанинова, двое - в тяжелом состоянии", - сказал председатель ОГА.

Кучер также заверил, что последствия аварии будут устранены как можно быстрее, а пострадавшие получат медицинскую и материальную помощь.

Напомним, под Харьковом произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, известно о двух погибших и 9 пострадавших.

Также сообщалось, что полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом.