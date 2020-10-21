В Одесской области редакцию издания атаковали "коктейлем Молотова"
В Одесской области в окно одного из местных изданий бросили бутылку с зажигательной смесью.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.
"В редакцию издания в Одесской области бросили "коктейль Молотова". В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели", - отметили в сообщении.
В Союзе журналистов сообщили, что в минувшую субботу главного редактора этого издания Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемки.
"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджоге его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, а и во всей Украине", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Он подчеркнул, что правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в это избирательное время.
Напомним, в Одесской области задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен.