В Одесской области редакцию издания атаковали "коктейлем Молотова"

Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели

Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели

Фото: Союз журналистов

В Одесской области в окно одного из местных изданий бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

"В редакцию издания в Одесской области бросили "коктейль Молотова". В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели", - отметили в сообщении.

В Союзе журналистов сообщили, что в минувшую субботу главного редактора этого издания Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемки.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджоге его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, а и во всей Украине", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он подчеркнул, что правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в это избирательное время.

Напомним, в Одесской области задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен.