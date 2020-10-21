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21 октября 2020, 14:43 4

В Одесской области редакцию издания атаковали "коктейлем Молотова"

21 октября 2020, 14:43 4
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Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели
Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели
Фото: Союз журналистов
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В Одесской области в окно одного из местных изданий бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

"В редакцию издания в Одесской области бросили "коктейль Молотова". В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели", - отметили в сообщении.

В Союзе журналистов сообщили, что в минувшую субботу главного редактора этого издания Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемки.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджоге его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, а и во всей Украине", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он подчеркнул, что правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в это избирательное время.

Напомним, в Одесской области задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен.

Украина полиция Местные выборы коктейль молотова Одесская область
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