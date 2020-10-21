На Киевщине правоохранители изъяли агитпродукцию с дискредитирующей информацией о кандидатах

Агитационные листовки в город Славутич привезли киевляне для распространения

Агитационные листовки в город Славутич привезли киевляне для распространения

Фото: Нацполиция

В Славутичское отделения полиции поступила информация о неизвестных людях, которые расклеивают плакаты неизвестного происхождения. На место происшествия сразу прибыли полицейские, где они изъяли агитационные материалы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на персс-службу Нацполиции.

Так, известно, что правоохранители изъяли агитационные материалы, которые содержали информацию которая дискредитирует кандидатов и действующих должностных лиц органов местного самоуправления. Также эта продукция не содержала сведений об учреждении, осуществившем печать, тираж и лицах, ответственных за выпуск.

В отношении жителей столицы полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 212-13 (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившем печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск).

В дальнейшем к правоохранителям поступили заявления от этих правонарушителей о повреждении их автомобилей "Audi" и "Mercedes" неизвестными лицами", - сообщили в полиции.

По факту хулиганских действий следователи местного отделения полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полиция Львовщины расследует факт препятствования осуществлению избирательного права в поселке Рудном на Львовщине.