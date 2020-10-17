Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача

Заместитель главы облсовета Владимир Скоробогач спровоцировал скандал с губернатором Алексеем Кучером, сорвавшись на крик в попытке отвлечь внимание от провалов и ради предвыборного хайпа

Заместитель главы облсовета Владимир Скоробогач спровоцировал скандал с губернатором Алексеем Кучером, сорвавшись на крик в попытке отвлечь внимание от провалов и ради предвыборного хайпа

На сессии Харьковского областного совета произошла жесткая перепалка между губернатором Алексеем Кучером и представителями депутатского корпуса. На повышенных тонах обсуждался вопрос организации борьбы с пандемией COVID-19.

Инициатором скандала выступил замглавы облсовета Владимир Скоробогач. С помощью словечек "херня" и "дрочить" он, очевидно, пытался не только "хайпануть", но и отвлечь внимание от того, что и сам несет ответственность за состояние медицины на Харьковщине. Правда, за пять лет каденции облсовета о ней Скоробогач особо не вспоминал. Зато отметился забывчивостью (из его декларации за 2015 год "потерялись" 70 млн гривен налогов) и любовью к пышным празднествам (на 50-летии депутата в 2019-м "отжигали" Настя Каменских, "Мозги" и Марув).

Информация о подготовке новых больниц к приему пациентов с коронавирусом не вызвала большого интереса у Скорбогача. Он грубо перебил заместителя губернатора Тараса Пастуха и обвинил облгосадминистрацию в том, что в сфере здравоохранения "ничего не сделано".

"Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите, что в будущем будете делать, — это все херня чистой воды. Отписка", - заявил Скоробогач.

Слово взял Алексей Кучер.

"Херню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте [здравоохранения] хаос. Конкретные прошу примеры", - обратился он к Скоробогачу.

Губернатор признал наличие проблем в сфере здравоохранения, в частности – нехватку врачей в чрезвычайных условиях пандемии.

"У нас недостачно коек? Да. У нас [в больницах] стены обшарпанные? Да", - перечислил он. И напомнил, что у депутатов областного совета была целая каденция, чтобы улучшить ситуацию. Но вспомнить о медицине почем-то решили только сейчас, когда до местных выборов остались считанные дни.

"Что вы конкретно делали пять лет, чтобы была другая ситуация? Нихера ни делали... Теперь вы начинаете здесь кому-то предъявлять претензии", - обратился глава ХОГА к депутатам.

"Мы [ХОГА] днем и ночью занимаемся тем, чтобы у наших людей был кислород, чтобы было достаточно коек. Именно мы принимаем решения и берем на себя ответственность. А вы – занимаетесь болтовней", - заявил Алексей Кучер.

После этих слова Скоробогач сорвался с места, выкрикивая фразы "Вы ничего не делаете" и "За полгода ничего не сделали". Кульминацией его спича стал призыв "не дрочить".

Оппоненты Скоробогача язвительно замечают, что замглавы облсовета наконец-то признался, чем занимался последние пять лет. "Уже задрочил всех", - сказал на условиях анонимности один из оппозиционных депутатов

Содержательно ответить на вопрос губернатора и привести конкретные примеры бездействия ХОГА замглавы облсовета не смог.

Успокоить Скоробогача пытался председатель облсовета Сергей Чернов. Недавно он выписался из одной из харьковских больниц, где лечился от коронавируса и двусторонней пневмонии.

Отметим, что Скоробогач тоже переболел COVID-19. Но лечился он не в Харькове, а в Александровской больнице в Киеве. Депутат рассказывал журналистам, что сдавал четыре теста, один из которых отправлял в немецкую лабораторию, так как не доверял полученным в Украине результатам. Заразился Скоробогач, вероятнее всего, во время поездки на французский курорт Куршевель в начале марта. Во Франции тогда количество выявленных случаев COVID-19 измерялось уже тысячами, а в Украине – еще десятками. Первыми госпитализированными были украинцы, которые вернулись из стран Евросоюза.

После сессии Алексей Кучер прокомментировал скандал. Губернатор осудил депутатов, которые накануне выборов пытаются спекулировать на теме здравоохранения. А также поблагодарил тех, кто ответственно относится к своим обязанностям.

"Многие процессы заполитизированы… Некоторые депутаты хайповали сегодня. Цинизм ситуации заключается в том, что хайповали именно те, кто ничего не делает. Появляются условно, раз в три месяца на сессии, а потом исчезают", - констатировал глава облгосадминистрации.

Отдельно он поблагодарил председателя облсовета Сергея Чернова и депутатов, которые проголосовали за дополнительное финансирование медицины.

"Несмотря на то, какие у кого политические предпочтения, нужно думать о наших жителях… Необходимо искать точки соприкосновения ради людей. Но некоторые политические силы этого не понимают", - резюмировал кандидат в мэры Харькова Алексей Кучер.

Ранее губернатор Алексей Кучер сообщил, что не может позволить себе уйти в отпуск и заниматься исключительно агитацией за себя как за кандидата в мэры Харькова от "Слуги Народа". После заболевания Геннадия Кернеса город фактически остался без мэра. И кто-то должен взять на себя ответственность за регион перед харьковчанами и Президентом Украины

"Я пока что не иду в отпуск, потому что остаюсь по сути единственными ответственным лицом. Решения по COVID-19 нужно принимать мгновенно", - пояснил Алексей Кучер.

Заместитель главы Харьковского областного совета Владимир Скоробогач был избран депутатом как кандидат от партии "Видродження". После того, как пути Скоробогача с мэром Харькова Геннадием Кернесом разошлись, депутат начал сотрудничать с Игорем Райниным, главой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь". В областной совет на выборах-2020 Скоробогач баллотируется от ОПЗЖ.

В недавнем интервью Дмитрию Гордону Алексей Кучер назвал Райнина "профессиональным предателем", а также констатировал, что Юлия Светличная – несамостоятельный политик и полностью зависит от Райнина.

Губернатор напомнил, что Райнин в годы президентства Петра Порошенко был губернатором, главой Администрации президента, контролировал областную организацию БПП. А после поражения своего бывшего шефа на выборах перешел к его идеологическим противникам в ОПЗЖ.